Сделано Русскими

Институт Гамалеи разрабатывает вакцину от коронавируса «Спутник V» в виде капель для носа. Исследование препарата планируют начать в апреле.

Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Сейчас институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут также разработку интраназальной формы вакцины...», - сказал глава Минпромторга. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что такой формат может подойти для детей. Об этом говорил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Исследования вакцины «Спутник V» на детях еще не начались. Они могут стартовать в июне.