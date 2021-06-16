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Наука и медицина
Повторное заражение: о риске новых волн COVID-19 рассказал врач
16 июня, 2021 11:40
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фото: pixabay
Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил россиян о возникновении новых волн коронавирусной инфекции. Дело в том, что мутировавший вирус способен заражать людей повторно.
«Если вирус мутирует и видоизменяется, то он может заразить этих же людей повторно», – рассказал инфекционист РИА Новости.
Тимаков отметил, что иммунитет снижается через год после перенесенной инфекции. Кроме того, он еще раз напомнил о важности соблюдения мер профилактики.
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