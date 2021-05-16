Посол Николай Кудашев: Индия дождалась вторую партию российской вакцины

Наука и медицина

В Индию доставили вторую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил посол России в стране Николай Кудашев.

«Мы очень рады, что совместная борьба России и Индии против COVID-19, которая сегодня является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и продвигается вперед», — сказал посол.

Российский посол отметил, что эффективность российского препарата уже известна всему миру. По словам российских экспертов, вакцина эффективна и против новых мутацией коронавируса.

Первая партия лекарства от коронавируса Россия направила в Индию 1 мая. «Спутник V» стала третьей вакциной, применяемой на территории Индии, пишет ТАСС.