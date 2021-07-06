Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Порядок вакцинации от COVID-19 в случае болезни назвала терапевт
6 июля, 2021 12:31
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Необходимо перенести процедуру вакцинации второй дозой на 2-4 недели, если человек после первой прививки заболел любой болезнью, рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, руководитель Федерального консультационного центра по вакцинации Оксана Драпкина, пишут РИА Новости.
Как объяснила терапевт, вторая доза вакцины должна быть сделана не раньше 21 дня после первой прививки. При этом возможно продление срока от 7 до 10 дней.
Обсудите на форуме:
Как вы считаете, заболевание после первой дозы вакцины от коронавируса может остановить людей в принятии второй прививки?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку