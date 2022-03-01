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Наука и медицина
Положение «сидя»: остеопат отметил последствия
1 марта, 2022 14:25
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фото: pixabay
Последствия сидячего образа жизни могут отражаться не только в ухудшении опорно-двигательного аппарата, но и в эмоциональном, психическом состояниях, объяснил член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.
По его мнению, человек, постоянно находящийся за компьютером и в потоке различной информации, испытывает эмоциональное напряжение. Это может отразиться на уровне мягких тканей. Мышца может стать более плотной, в результате чего микроциркуляция нарушится и возникнут проблемы с проницаемостью.
Специалист отметил, что существует риск образования фиброза тканей. Для предотвращения данной проблемы рекомендовано делать лёгкую гимнастику после каждых 45 минут работы сидя, пишут «Известия».
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