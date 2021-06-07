Полезное в профилактике сердечного приступа масло назвали учёные
Учёные из Американской кардиологической ассоциации выяснили, что оливковое масло может помочь в профилактике сердечного приступа, сообщает Express.
Отмечается, что исследование проводилось в течение 24 лет среди почти 64 тыс. женщин и 35,5 тыс. мужчин, у которых в начале эксперимента не наблюдалось рака, болезней сердца и других хронических заболеваний. Каждые четыре года участники проходили анкетирование, где рассказывали об образе жизни и питании.
Результаты исследования показали, что люди, ежедневно употребляющие больше половины столовой ложки оливкового масла, имели степень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 15% ниже, а ишемической болезни сердца – на 21% ниже.
Специалисты также порекомендовали добавлять в рацион кукурузное, рапсовое или соевое масло.
Напомним, что сердечный приступ возникает из-за закупорки тромбов или непроходимости артерии, в результате чего у сердечной мышцы снижается кровоснабжение.