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Наука и медицина
Полеты на Луну стали ближе: за дело взялся Илон Маск
17 апреля, 2021 08:49
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NASA/via Globallookpress.com
Находящаяся под руководством бизнесмена Илона Маска компания SpaceX получила право доставлять астронавтов из США на поверхность Луны.
Корпорации удалось выиграть контракт с НАСА, обойдя своих конкурентов в лице Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. При этом, SpaceX уже занимается пилотируемыми полетами на станцию МКС, используя корабль Crew Dragon.
Как сообщает РИА «Новости», задача по возвращению человека на Луну к 2024 году была намечена еще предыдущей администрацией Белого дома. Программа «Артемида» также нашла поддержку у нынешнего главы государства Джо Байдена.
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