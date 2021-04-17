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Полеты на Луну стали ближе: за дело взялся Илон Маск

Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 08:49
1 мин
Кирилл Савушкин
17 апреля, 2021 08:49
1 мин
NASA/via Globallookpress.com
NASA/via Globallookpress.com

Находящаяся под руководством бизнесмена Илона Маска компания SpaceX получила право доставлять астронавтов из США на поверхность Луны.

Корпорации удалось выиграть контракт с НАСА, обойдя своих конкурентов в лице Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. При этом, SpaceX уже занимается пилотируемыми полетами на станцию МКС, используя корабль Crew Dragon.

Как сообщает РИА «Новости», задача по возвращению человека на Луну к 2024 году была намечена еще предыдущей администрацией Белого дома. Программа «Артемида» также нашла поддержку у нынешнего главы государства Джо Байдена.

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ТЕГИ
Луна
Илон Маск
SpaceX
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