Наука и медицина

Находящаяся под руководством бизнесмена Илона Маска компания SpaceX получила право доставлять астронавтов из США на поверхность Луны.

Корпорации удалось выиграть контракт с НАСА, обойдя своих конкурентов в лице Blue Origin Джеффа Безоса и Dynetics. При этом, SpaceX уже занимается пилотируемыми полетами на станцию МКС, используя корабль Crew Dragon.

Как сообщает РИА «Новости», задача по возвращению человека на Луну к 2024 году была намечена еще предыдущей администрацией Белого дома. Программа «Артемида» также нашла поддержку у нынешнего главы государства Джо Байдена.