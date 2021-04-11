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Наука и медицина
Покорение луны. Турция провела успешные испытания двигателя ракеты для новой миссии
11 апреля, 2021 15:34
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Покорение луны. Турция провела успешные испытания гибридного двигателя ракеты для новой миссии
В Турции успешно прошли испытания гибридного двигателя для ракеты, будет задействована в миссии на Луну.Об этом сообщил в воскресенье министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк.
«Продолжается наша подготовка к жесткой посадке, первой фазе лунной миссии в рамках национальной космической программы. Успешно испытаны двигательная установка ракеты FireSonda (SORS) и ракетного двигателя RocketHibrit», - написал он на своей странице в Twitter.
Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что жесткая посадка на Луне должна быть осуществлена к 100-летию республики в конце 2023 года, пишет ТАСС.
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