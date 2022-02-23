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Наука и медицина
«Подсказки» в глазах: какие заболевания можно выявить
23 февраля, 2022 18:46
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фото: pixabay
На приёме у офтальмолога можно не только определить состояние глаз, но и выявить другие заболевания организма. Среди них – диабет и гипертония.
Отмечается, что поражение сетчатки глаза может указать на диабетическую ретинопатию. При этом появляется кровоизлияние, отёк или нарушение кровеносных сосудов в глазу. Кроме того, ухудшение зрения может сигнализировать о гипертонии – высоком кровяном давлении, объяснил доктор медицинских наук Риши Сингх.
Врач добавил, что по здоровью глаз можно определить наличие воспалительных процессов в кишечнике, болезни Крона, язвенного колита, рассеянного склероза и волчанку, пишет журнал «Профиль».
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