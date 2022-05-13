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Наука и медицина
Подождать 30 минут: как извлечь пользу из кофе?
13 мая, 2022 12:07
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фото: pixabay
Большинство людей привыкли пить кофе с утра за завтраком. Однако это нарушает усвоение макро- и микроэлементов. О том, как сделать кофе полезнее для организма, рассказала диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.
По ее мнению, необходимо подождать 30 минут после приема пищи, а потом пить напиток. Так полезные элементы (цинк, магний и т.д) из еды успеют усвоиться.
Кроме того, можно употреблять кофе с молоком. Дело в том, что кофе вымывает из организма кальций, а молочный продукт его восполняет. Однако добавлять сахар или сироп не рекомендуется, передает радио Sputnik.
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