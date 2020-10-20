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Подаренные американцам российские ИВЛ отправились в утиль

Антон Мельников
20 октября, 2020 19:26
1 мин
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Youtube / Dräger Россия

45 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые Россия предоставила США, были утилизированы. Эту информацию подтвердило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Соединенных Штатов (FEMA).

Согласно одному из сотрудников агентства, ИВЛ, которые Россия подарила США уничтожили «в соответствии со строгими нормативными рекомендациями по уничтожению опасных отходов Управления общих служб и Агентства по защите окружающей среды».

Ранее появилась информация, что аппараты ИВЛ, поставленные Россией Соединенным Штатам в апреле, отправятся в утилизацию. По информации американских СМИ, от использования российских ИВЛ отказались из-за ряда технических проблем, в частности, аппаратам необходимо напряжение в электрической сети отличное от американского. Также сообщалось, что на решение агентства повлияли сообщения о пожарах в больницах, которые могли быть вызваны отечественными аппаратами, передаёт «Газета.ru».

темы
США
Россия
медицина
ИВЛ
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