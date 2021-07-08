Под Калугой пациентам вместо вакцины от коронавируса кололи физраствор
Медсестра в Калужской области COVID-19 вколола пациентам физраствор. Выяснилось, что сделала она это из-за нехватки вакцины.
Региональные власти сообщили, что после инцидента медсестра отправилась в отпуск. При этом после инцидента она вряд ли вернется на работу, отметил глава Калужской области Владислав Шапша.
Губернатор пояснил, что инцидент с уколом физраствором был разрешен в тот же день.
По словам самой медсестры, она вколола физраствор из-за нехватки препарата. Семейная пара, которая пришла ставить уколы вторым компонентом вакцины, была привита препаратом «КовиВак». Этот препарат особенно быстро заканчивается в регионах. Побоявшись признаться в отсутствии препарата, медсестра сделала угол физраствором.
Позднее необходимые дозы второго компонента «КовиВака» были найдены и паре сделали необходимые уколы, сообщает Lenta.ru.