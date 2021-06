Побочные действия газировки на мозг назвали врачи

Наука и медицина

Газированные напитки отрицательно сказываются на мозге, влияя на психическое здоровье и когнитивные функции. Об этом сообщил портал Eat This, Not That!.

Среди первых последствий – риск деменции и инсульта. Исследование показало, что болезнь Альцгеймера развивается с вероятностью в три раза выше у людей, которые употребляют газировку, отметил американский диетолог Холли Клеймер.

Британский врач Крис Эйри добавил, что содержащийся в газировках кофеин влияет на качество и продолжительность сна.

Проблемы с памятью в зрелом возрасте также могут быть следствием газированных напитков, отмечается в исследовании 2021 года, опубликованном в журнале Translational Psychiatry.

Кроме того, велика вероятность развития кофеиновой зависимости. В таком случае при отказе у пациентов наблюдаются проблемы с концентрацией, вялость и раздражительность.