Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
По России быстрыми темпами начал свое распространение «Спутник Лайт»
26 июня, 2021 14:03
1 мин
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
«Спутник Лайт» выпущен властями в гражданский оборот. Об этом отчитался глава Минздрава Михаил Мурашко.
По словам министра, до конца июля по стране будет распространено 2.5 млн доз. Препарат рассчитывают использовать для ревакцинации, прививания переболевших и молодых, передает «Интерфакс».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку