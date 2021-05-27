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«Плавучая поликлиника» отправится в более 40 поселений Югры

Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 13:47
2 мин
Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 13:47
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Врачи первой в России плавучей поликлиники на теплоходе «Николай Пирогов» с 27 мая начнут посещать свыше 40 отдаленных территорий Ханты-Мансийского автономного округа.

«Плавполиклиника «Николай Пирогов» начинает летнюю навигацию в Югре... На борту корабля – 19 кабинетов, аппараты лучевой диагностики, дентальный и передвижной рентгенологический аппараты. На сегодняшний день теплоход «Николай Пирогов» – единственное речное судно в России, имеющее лицензию на оказание медпомощи», – приводит слова правительства региона РИА Новости.

Для жителей труднодоступных районов Югры такой визит к врачу является единственной возможностью обследования и выявления заболеваний недалеко от места проживания.

Отмечается, что медики направятся в поселения, расположенные по берегам Оби, Иртыша и их притоков. В составе команды будут врачи общей практики, акушер-гинеколог, врач клинической лабораторной диагностики, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, рентгенолог и врач ультразвуковой диагностики.

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