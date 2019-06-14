Первый железнодорожный путь соединил Крым с Россией. Фотогалерея
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Первый железнодорожный путь соединил Крым с Россией. Фотогалерея

На колею в 19 километров ушло 2,5 тысячи тонн рельсов

Строители завершили укладку звеньев из шпал и рельсов на первом пути Крымского моста. В этом направлении поезда будут ходить с полуострова на материк. Путь прокладывался с двух берегов Керченского пролива: бригады двигались навстречу друг другу и встретились под сводом арки. На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев – «Тамань» и «Керчь».

2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км. На втором железнодорожном пути моста еще предстоит уложить 7 км рельсошпальной решётки.

  • Фото: most.life
  • Фото: most.life
  • Фото: most.life
  • Фото: most.life
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Железнодорожная часть моста и подходы заработают в текущем году. Автодорожная часть была открыта досрочно и уже действует более года. С 16 мая 2018 года через Керченский пролив проехало более 5 млн машин. За две недели июня суммарный трафик в обе стороны составил более 167 тысяч транспортных средств.

Источник: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста

Теги:
Места: Крым
События: технологии
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