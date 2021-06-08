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Наука и медицина
Перечислены противопоказания для приседаний со штангой
8 июня, 2021 13:07
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фото: pixabay
Тренер по бегу и функциональной подготовке Евгений Шувакин в беседе с РИА Новости отметил ряд заболеваний, при которых запрещено приседать со штангой.
По мнению специалиста, ревматоидный артрит и защемление в тазобедренном суставе не располагают к физической нагрузке в виде приседаний с весом. Кроме того, если недавно у человека был перелом, ему тоже противопоказаны приседания.
Обострение заболеваний грозит тем, кто делает глубокие приседания со штангой (амплитуда более 90 градусов) при грыже позвоночника, недолеченной травме колена или при третьей степени артроза коленного или тазобедренного сустава.
Шувакин также добавил, что заниматься со штангой не рекомендуется детям до 16 лет.
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