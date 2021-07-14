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Наука и медицина
Перечислены опасные в жару продукты
14 июля, 2021 12:11
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фото: pixabay
Диетолог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Маргарита Макуха предупредила россиян о продуктах, употребление которых опасно в жару, передают РИА Новости.
По мнению специалиста, сладости и копченые продукты вредят микрофлоре кишечника, снижая иммунитет. Кроме того, сладости с кремом становятся зоной для быстрого размножения болезнетворных бактерий.
Из-за уменьшения активности в жаркое время жирные продукты и фастфуд могут стать причиной набора лишнего веса, пояснила врач.
Что касается напитков, Маргарита Макуха отметила, что кофе способствует обезвоживанию и сердечно-сосудистой нагрузке, а алкоголь увеличивает токсический эффект на здоровье.
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