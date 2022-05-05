Павильоны «Здоровая Москва» начнут работу с 11 мая
В московских парках и скверах 11 мая откроются 46 медицинских пунктов «Здоровая Москва». Население сможет получить обследование на диспансеризации, а для переболевших Covid-19 будет предложена дополнительная диагностика, рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Андрей Старшинин.
Часы работы мобильных поликлиник – с 8:00 до 20:00. Доступность услуг планируется до конца сентября. Горожане смогут проверить холестерин, уровень сахара в крови, внутриглазное давление, сделать спирометрию и анализ на свертываемость крови, а также ряд других обследований. Диагностика будет занимать в районе часа.
Для предоставления обследования человеку необходимо иметь при себе московский полис ОМС, паспорт, водительские права или социальную карту москвича. Данные о самочувствии будут загружены в электронную медкарту спустя сутки, пишет «Российская газета».