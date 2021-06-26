Пандемия в России: регионы получили установку на новые коронавирусные запреты
В России стремительно ухудшается ситуация с распространением коронавируса и в регионах страны необходимо повторять запреты, которые вводят в Москве. С таким заявлением на заседании оперштаба выступила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Голикова порекомендовала губернаторам в случае необходимости вводить ограничения по примеру Москвы», - рассказал собеседник URA.RU.
В Москве летом этого года фиксируют рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом.
Из-за пандемии в столице с 13 июня стали вводить запреты: в торговых центрах не работают фуд-корты и детские комнаты, запрещены развлекательные и спортивные мероприятия с числом участников более 500 человек.
Одним из самых резонансных решений мэра города стало введение QR-кода при посещении ресторанов и кафе.