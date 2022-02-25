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Наука и медицина
Оздоровительный эффект ходьбы на носочках назвала реабилитолог
25 февраля, 2022 14:19
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фото: pixabay
Ходьба на носочках задействует большое количество мышц и помогает в проработке соединительных тканей и нервных рецепторов стопы, объяснила инструктор-методист ЛФК и специалист по реабилитации Юлия Белослюдова.
По ее мнению, перед тренировкой ходьба на носочках – правильное решение. Разминка стопы, состоящей из множества костей, связок и мышц, поможет увеличить активность мышц ног и спины.
Специалист добавила, что данное упражнение поможет в похудении, так как затрачивается больше энергии, передают РИА Новости.
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