Отравление вплоть до смерти. Какой продукт опасен для детей летом

Наука и медицина

Употребление косточек абрикоса и персика опасно для здоровья детей. Это обусловлено тем, что они содержат легкоподвижную ядовитую жидкость – синильную кислоту. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.

Синильная кислота в ядрах этих летних фруктов способна спровоцировать отравление детского организма и может привести к летальному исходу.

«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сообщил Мясников.

Также кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить или очистить его шкурку и внутреннюю часть.