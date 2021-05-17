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Наука и медицина

Отравление вплоть до смерти. Какой продукт опасен для детей летом

Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 11:29
1 мин
Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 11:29
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Употребление косточек абрикоса и персика опасно для здоровья детей. Это обусловлено тем, что они содержат легкоподвижную ядовитую жидкость – синильную кислоту. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников, передает РИА Новости.

Синильная кислота в ядрах этих летних фруктов способна спровоцировать отравление детского организма и может привести к летальному исходу.

«Ежегодно умирают дети, которые едят эти ядрышки, именно от отравления синильной кислотой летом», — сообщил Мясников.

Также кандидат биологических наук Екатерина Баранова добавила, что во избежание аллергии на персики, фрукт необходимо сварить или очистить его шкурку и внутреннюю часть.

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Отравление
Опасные продукты
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