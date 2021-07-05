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Наука и медицина
Отличия между обычной головной болью и «коронавирусной» назвал врач
5 июля, 2021 18:15
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фото: pixabay
Частым симптомом и в большинстве случаев единственным признаком при заражении новыми штаммами коронавируса стала головная боль, сообщил профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектор, пишет «Российская газета».
По словам врача, при «коронавирусной» боли в голове не помогает приём анальгетиков. Длительность боли, чувствующейся с двух сторон, доходит до 3-5 дней. Кроме того, боль имеет одну из трех форм: пульсирующую, острую или давящую.
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Замечали ли вы у себя продолжающуюся несколько дней головную боль? Не думали ли вы, что она может быть симптомом коронавируса?
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