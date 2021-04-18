От продажи водки к генной инженерии: «Роскосмос» делится амибциозными планами

Наука и медицина

Госкорпорация «Роскосмос» озвучила свои планы по разработке влияющих на гены технологий для облегчения полетов в дальний космос.

В планах - создание препаратов, позволяющих космонавтам преодолевать радиацию и другие эффекты, воздействующие на организм человека в космосе.

На данный момент, по словам представителей госкорпорации, существуют наработки, временно изменяющие свойства организмов грызунов.

По данным Znak.com, к исследованиям подключили институты РАН, Минздрава, а также Федеральное медико-биологическое агентство.