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Наука и медицина
От продажи водки к генной инженерии: «Роскосмос» делится амибциозными планами
18 апреля, 2021 11:36
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Госкорпорация «Роскосмос» озвучила свои планы по разработке влияющих на гены технологий для облегчения полетов в дальний космос.
В планах - создание препаратов, позволяющих космонавтам преодолевать радиацию и другие эффекты, воздействующие на организм человека в космосе.
На данный момент, по словам представителей госкорпорации, существуют наработки, временно изменяющие свойства организмов грызунов.
По данным Znak.com, к исследованиям подключили институты РАН, Минздрава, а также Федеральное медико-биологическое агентство.
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