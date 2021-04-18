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От продажи водки к генной инженерии: «Роскосмос» делится амибциозными планами

Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 11:36
1 мин
Кирилл Савушкин
18 апреля, 2021 11:36
1 мин
Roscosmos/via Globallookpress.com
Roscosmos/via Globallookpress.com

Госкорпорация «Роскосмос» озвучила свои планы по разработке влияющих на гены технологий для облегчения полетов в дальний космос.

В планах - создание препаратов, позволяющих космонавтам преодолевать радиацию и другие эффекты, воздействующие на организм человека в космосе.

На данный момент, по словам представителей госкорпорации, существуют наработки, временно изменяющие свойства организмов грызунов.

По данным Znak.com, к исследованиям подключили институты РАН, Минздрава, а также Федеральное медико-биологическое агентство.

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