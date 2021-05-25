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От обезьяны к человеку: риск новой пандемии определили вирусологи

Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 15:14
1 мин
Елизавета Ивлева
25 мая, 2021 15:14
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Опасный вирус – оспа обезьян – может послужить причиной к распространению новых эпидемий, пишет URA.RU.

Вирус представляет потенциальный риск, но паниковать не нужно, считает профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Он отметил, что необходимо дальше проводить исследование вирусов у теплокровных животных (летучих мышей и грызунов), клещей, комаров и других членистоногих.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов добавил, что было мало ситуаций передачи данной инфекции человеку, соответственно степень контагиозности низкая.

Отмечается, что сейчас ученые работают над совершенствованием вакцины от натуральной оспы.

«Поскольку существующая вакцина очень эффективна, но очень реактогенная (вызывает серьезные побочные реакции), ряд ученых продолжает работать», – рассказал Чепурнов.

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Вирусы
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Оспа
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