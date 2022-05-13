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Наука и медицина
От насморка до инфаркта: какой симптом опасно игнорировать?
13 мая, 2022 14:47
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фото: pixabay
Причиной инфаркта или инсульта может послужить насморк, который перешел в хроническую форму, предупредил отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев.
Как объяснил специалист, при хроническом рините появляется плохая вентиляция головного мозга. Человек не высыпается, храпит, мучается с постоянными головными болями. Это также характерно для людей с искривленной перегородкой носа.
Врач порекомендовал вовремя лечить насморк, поскольку ринит имеет нарастающий характер. Полгода будет достаточно для того, чтобы насморк перешел в постоянный процесс без возможности к выздоровлению, передает URA.RU.
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