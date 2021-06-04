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Наука и медицина
От хромоты до инфаркта: доктор Мясников назвал «красный сигнал»
4 июня, 2021 14:08
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фото: pixabay
Опасным сигналом к серьезным заболеваниям может послужить легкая хромота, рассказал врач и ведущий Александр Мясников на телеканале «Россия 1».
По словам специалиста, хромота может свидетельствовать об атеросклерозе нижних конечностей, межпозвоночной грыже, разрушении тазобедренного сустава, ведущего к риску получить перелом шейки бедра.
Среди взрослых людей данный симптом может говорить об инфаркте, инсульте и сердечно-сосудистых заболеваниях. В группе риска также находятся диабетики и люди с повышенным давлением.
Мясников предупредил, что такой непримечательный знак, как боль под коленкой нельзя игнорировать, особенно курильщикам.
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