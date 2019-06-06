Осуществлён первый международный звонок из России по 5G

Компании «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, соединив накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года Северную столицу и Хельсинки.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в России. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G за пределы опытных и/или тестовых зон 5G, созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфона, ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки позвонили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов: радиочастот, инфраструктуры. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе

- заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами Tele2 и «МегаФона». Звонок совершили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Санкт-Петербург — это город великих событий и преобразований. Сегодня мы также становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы сегодня осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах

- Отметил Ваносчуйзе.

Источник: Ростелеком