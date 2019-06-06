Осуществлён первый международный звонок из России по 5G
Осуществлён первый международный звонок из России по 5G

«Ростелеком» и «МегаФон» позвонили из Санкт-Петербурга в финскую Nokia

Компании «Ростелеком», «МегаФон» и Nokia совершили первый международный видеозвонок в российских сетях 5G, соединив накануне Петербургского международного экономического форума 2019 года Северную столицу и Хельсинки.

Мероприятие имеет яркую историческую параллель: 28 лет назад состоялся первый звонок по мобильному телефону в России. 9 сентября 1991 года мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак позвонил своему коллеге в город-побратим Сиэтл.

Первый в России международный видеозвонок в сетях 5G за пределы опытных и/или тестовых зон 5G, созданных в России, совершенный с использованием коммерческого 5G-смартфона, ознаменовал начало практического применения сетей мобильной связи нового поколения. Президенту глобального подразделения сетей мобильной связи Nokia Томми Уитто в Хельсинки позвонили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

5G будет кровеносной системой для цифровой экономики. Потому, что от мобильной связи нового поколения зависит работа целого ряда новых бизнесов и направлений — интернета вещей, беспилотного транспорта, умных городов, виртуальной и дополненной реальности и многого другого. Мы уверены, что сети 5G должны строиться на современном экономическом принципе шеринга, когда бизнесы и люди объединяются для совместного создания и использования ресурсов: радиочастот, инфраструктуры. Так мы сможем оптимизировать затраты и приблизить появление коммерческих сервисов 5G и новых индустрий на его базе

- заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Еще один звонок во время мероприятия подтвердил техническую возможность совместного использования инфраструктуры сети 5G разными операторами. Впервые в России состоялся звонок в сети 5G между абонентами Tele2 и «МегаФона». Звонок совершили генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «МегаФона» Фредерик Ваносчуйзе.

Санкт-Петербург — это город великих событий и преобразований. Сегодня мы также становимся свидетелями настоящей цифровой революции в России. Первый 5G звонок, который мы сегодня осуществили, символичен для будущего технологий, в котором российские компании-лидеры телеком-рынка совместными усилиями осуществляют цифровые прорывы и инициируют судьбоносные преобразования для новой цифровой экономики страны. Ведь технологии 5G — это неотъемлемая часть для развития инноваций в промышленности, социальной и общественной сферах

- Отметил Ваносчуйзе.

Источник: Ростелеком

Теги:
Места: Россия
События: технологии
Если у Вас возник вопрос по материалу, то Вы можете задать его специальной рубрике Задать вопрос «Протон-М» вывела на орбиту новый спутник Далее в рубрике «Протон-М» вывела на орбиту новый спутник«Ямал-601» стал самым мощным российским телекоммуникационным спутником Читайте в рубрике «Культурa» Георгий Бурков. Смерть в ожидании врачейК замечательному актёру с простой русской харизмой не пришли вовремя на помощь Георгий Бурков. Смерть в ожидании врачей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО