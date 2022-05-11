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Наука и медицина
Остается только съесть: как снизить давление?
11 мая, 2022 16:12
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фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина посоветовала продукты-помощники в снижении артериального давления.
Прежде всего следует обратить внимание на продукты с содержанием магния (орехи, семечки, листовые зеленые овощи), поскольку они помогут расслабить сосудистую стенку. Такой же эффект характерен для продуктов с калием (арбуз, тыква, сухофрукты) и с нитратами (свёкла, редис).
Укрепить капилляры способны темные ягоды – черника, голубика или ежевика. При повышении давления на фоне стресса рекомендуется приготовить ромашковый чай или цикорий, передает «Москва 24».
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