Ошибки родителей могут привести к ожирению у детей
Специалисты из петербургского управления Роспотребнадзора назвали шесть ошибок родителей, которые могут привести к ожирению у ребенка.
Первая из них – питание беременной мамы. Дело в том, что в утробе у ребёнка создаются первые вкусовые предпочтения. Сладкая, соленая и копчёная еда может плохо на них сказаться. Кроме того, используя смеси вместо грудного вскармливания, родители могут не рассчитать необходимую дозировку и перекормить малыша. Это же касается овощного, фруктового, мясного детского питания.
Третья ошибка заключается в раннем добавлении «взрослых» продуктов (сладости, копчености) в рацион. Нарушить пищевое поведение можно, если после детского сада, где ребёнка покормили, заставлять есть ещё дома.
Врачи также предупредили, что недопустимо приучать детей к награде в виде еды за какое-либо хорошее дело. Кроме того, мнение родителей о том, что упитанность малыша показывает их заботу, имеет место споров, пишет «Российская газета» со ссылкой на ведомство.