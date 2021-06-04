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Наука и медицина
ОРВИ или COVID-19: только ли потеря обоняния служит отличительным признаком?
4 июня, 2021 12:23
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фото: pixabay
Отсутствие обоняния – это не единственный явный признак коронавирусной инфекции, рассказала РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Наталья Гарскова.
По ее словам, ощущение ломоты в теле, потеря осязания, диарея и боли в животе являются ведущими симптомами COVID-19. Также могут возникать продолжительные головные боли, которые не проходят с приемом обезболивающих лекарств.
Для ОРВИ характерны воспаление и отечность слизистых. Кроме того, возникает кашель, боли в горле и чихание, отметила медик.
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