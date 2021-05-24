«Органы-мишени» гипертонии назвал доктор Александр Мясников

Наука и медицина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил, что гипертония может ухудшить зрение, пишут РИА Новости.

Как рассказал врач, гипертония является болезнью сосудов. Дело в том, что при сильном повышении артериального давления большое количество крови поступает в мозг. Это негативно сказывается на зрительной системе.

«Органы мишени заболевания – это и сердце, почки и, конечно, глаза», — пояснил специалист.

Мясников отметил, что спазм сосудов возникает в глазном дне. Именно его необходимо обследовать для установления диагноза и назначения лечения.