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Наука и медицина
Определить стресс смогут при помощи кожного пластыря
2 июня, 2021 12:01
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фото: pixabay
Ученые из Швейцарии изобрели пластырь, который сможет показывать уровень стресса, испытываемый человеком в определенную минуту, сообщает Medicinform.net.
В основе устройства – встроенные датчики, которые анализируют состав пота и уровень кортизола. Сенсорную пластинку пластыря следует прикрепить на тело. Ее можно будет носить продолжительное время, рассказали специалисты.
По словам ученых, пластырь сохраняет данные, что позволит отслеживать рост и снижение уровня стресса. Обращая внимание на динамику, человек сможет понять, что вызывало усиление чувства тревоги в определенный момент.
Специалисты отмечают, что пластырь прошел основные этапы исследования. В ближайшее время планируются испытания в больницах на пациентах.
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