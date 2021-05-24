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Определить летальный исход от COVID-19 можно дома

Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 12:38
2 мин
Елизавета Ивлева
24 мая, 2021 12:38
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Два признака – частота дыхания и насыщение крови кислородом – указывают на возможность летального исхода от коронавирусной инфекции. Их можно самостоятельно определить в домашних условиях. Об этом рассказали ученые медицинского факультета Вашингтонского университета, пишет Medical press.

На основе исследований 1095 пациентов с COVID-19 было выявлено, что у большинства пациентов есть гипоксемия – низкая сатурация крови кислородом (91% и ниже), или тахипноэ – быстрое, поверхностное дыхание (23 вдоха в минуту). При этом немногие жаловались на отдышку или кашель.

Результаты показали, что в сравнении с пациентами, которые имели нормальный уровень кислорода в крови, риск смерти у больных с гипоксемией был в 1,8-4 раза выше. Пациенты с тахипноэ тоже имели высокий риск смерти – в 1,9–3,2 раза выше, чем у пациентов с нормальной частотой дыхания. Однако такие признаки, как высокая температура, частота сердечных сокращений, артериальное давление, не были связаны со смертностью.

Ученые порекомендовали купить или одолжить пульсоксиметр для отслеживания уровня кислорода в крови. Особенно это важно людям преклонного возраста или людям с заболеваниями.

«Еще проще измерить частоту дыхания – сколько вдохов вы делаете в минуту. Попросите друга или члена семьи следить за вами в течение минуты, пока вы не обращаете внимания на свое дыхание, и, если вы делаете 23 вдоха в минуту, вам следует обратиться к своему врачу», – рассказала кардиолог Нона Сотоодехния.

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