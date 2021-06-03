Определить дефицит витамина B12 помогут ноги
Недостаток витамина B12, необходимого для работы нервной и кровеносной систем, можно определить по симптомам на ногах, пишет издание «Профиль».
Как отмечают специалисты, витамин B12 отвечает за транспортировку кислорода по телу, поэтому ощущение покалывания в стопах – первый признак дефицита витамина. Также таким сигналом может быть медленное заживление ран на ногах.
Среди других признаков недостатка витамина B12 – слабость, усталость, трудности при ходьбе, анемия, забывчивость и опухший, воспаленный язык.
Специалист напоминают, что для восполнения витамина B12 следует включать в рацион яйца, говядину, курицу и сыр. Для определения уровня витамина сдается кровь. В случае дефицита врачи назначают мультивитаминные добавки, в некоторых случаях – еженедельные инъекции витамина B12.