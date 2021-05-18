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Определить COVID-19 по слюне за полчаса. Американские ученые создали портативный прибор

Елизавета Ивлева
18 мая, 2021 17:24
2 мин
Елизавета Ивлева
18 мая, 2021 17:24
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Новый высокочувствительный и точный тест на коронавирусную инфекцию по образцу слюны, которым можно воспользоваться где угодно и когда угодно, разработали ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, сообщает «Интерфакс».

По словам специалистов, раннее созданная система получения искусственных рестрикционных ферментов, позволяющая запрограммировать на распознавание и расщепление определенных генов в геноме организма, послужила началом к разработке теста.

Отличие нового устройства от других протоколов тестирования заключается в том, что он помогает избежать сложный процесс нагрева и охлаждения каждого образца, чтобы получить результаты.

Помеченные красителем гены расщепляются ферментом, а краситель флуоресцирует только после того, как гены вырезаны. Полученная флуоресценция указывает на наличие этих генов, то есть положительный результат теста.

Ученые добавили, что новая технология может определить множество вирусов одновременно менее чем за 30 минут.

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