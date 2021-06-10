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Наука и медицина
Определена наименее склонная к инфаркту и инсульту группа крови
10 июня, 2021 11:16
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фото: pixabay
Предрасположенность к развитию сердечно-сосудистых заболеваний зависит от группы крови человека, рассказала «Пятому каналу» гематолога Юлия Ненашева.
Как пояснила врач, обладатели первой группы крови находятся в благоприятной позиции. Дело в том, что первая группа крови имеет минимальное число протромботических агентов восьмого фактора свертывания и факторов Виллебранда.
«При воздействии определенных триггеров они имеют меньше шансов к формированию тромбов, инфаркта или инсульта», — объяснила Ненашева.
Специалист добавила, что рацион питания, методы лечения и профилактики зависят от специфики группы крови.
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