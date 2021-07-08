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Наука и медицина
Опасность курения в жару обозначила врач
8 июля, 2021 19:17
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фото: pixabay
Курение в жаркие дни может негативно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы, рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова в эфире телеканала «Звезда», пишут «Известия».
Как пояснила специалист, риски для организма из-за курения в жару могут проявиться в виде приступа стенокардии, инсульта или инфаркта. Кроме того, возможны летальные исходы.
Под воздействием никотина сосуды сокращаются, а в жаркую погоду это оказывает дополнительное напряжение на организм, истощая сердечно-сосудистую систему, отметила медик.
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Как вы считаете, правда ли, что курение в жаркую погоду еще больше опасно для организма?
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