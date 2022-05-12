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Наука и медицина
Онколог предупредил о негативном воздействии ультрафиолета солярия или солнца
12 мая, 2022 13:18
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фото: pixabay
Существует мнение, что солярий вреднее солнца. Дело в том, что это может вызвать развитие меланомы кожи. Однако главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн отметил, что до 90% причиной меланомы является ультрафиолет и от природного (солнца), и от искусственного (солярия) излучения.
По его мнению, стоит опасаться чрезмерного загара под солнцем и в солярии. Кожные ожоги в молодом возрасте увеличивают риск развития меланомы в несколько раз.
Специалист порекомендовал использовать солнцезащитный крем за 15 минут до выхода. При выборе крема нужно обращать внимание на то, чтобы была защита от UVA и UVB-лучей и коэффициент защиты (SPF) составлял не менее 30 (при светлой коже показатель должен быть выше).
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