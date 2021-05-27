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Онколог перечислил выводящие канцерогены продукты

Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 13:03
2 мин
Елизавета Ивлева
27 мая, 2021 13:03
2 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Врач-онколог и хирург Иван Карасев выделил больше десятка продуктов, регулярное употребление которых поможет снизить опасность возникновения онкологических заболеваний, пишет «Российская газета».

По словам врача, если нет противопоказаний, в рацион следует добавлять чеснок. Благодаря присутствующим в нем соединениям, чеснок защищает от рака кожи, толстой кишки и легких.

Брокколи и брюссельская капуста обладают антиоксидантами, предотвращающими возникновение опухоли груди. Цельные злаки, виноград и зеленый чай также содержат вещества, которые выводят канцерогенные вещества из организма. Томаты, являясь источником ликопина, снижают риск рака простаты, молочной железы, легких и желудка, отметил специалист.

Особое внимание следует уделить употреблению цитрусовых. Грейпфруты выводят канцерогены, а апельсины и лимоны влияют на стимуляцию иммунных клеток, уничтожающих раковые клетки.

В ходе профилактики от онкологии Карасев рекомендует есть грибы, льняное семя, морские водоросли, чернику.

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ТЕГИ
Онкология
Здоровое питание
Продукты питания
Антиоксиданты
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