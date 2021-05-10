Онколог отметил частое покашливание следствием предракового состояния

Наука и медицина

Частое покашливание, затрудненное дыхание, осиплый голос появляются при образовании полипов, ведущих к развитию онкологии, предупредил хирург и онколог Иван Карасев на своей странице в Instagram. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новообразования на слизистой оболочке гортани или голосовых связках представляют опасность для здоровья и требуют своевременного осмотра специалиста.

«Если вовремя не начать лечение могут появиться осложнения в виде полного нарушения дыхания, потери голоса, перерождения полипов в злокачественные образования», – уточняет Карасев.

Медик утверждает, что удаление новообразований необходимо в случае резкого роста папиллом, которые сужают просвет в гортани и могут привести к нарушению дыхания, осиплости или потери голоса.

При операции важно удалить полипы «под корень», чтобы предотвратить развитие дальнейших рецидивов и перерождение их в онкогенные образования, подчеркнул Карасев.