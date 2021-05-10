«Он уже не встанет»: Мясников раскрыл страшную ошибку тяжелобольных пациентов

Наука и медицина

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прекращение физической активности у тяжелобольных во время нахождения в медицинском учреждении является серьезной ошибкой.

По мнению медика, людям с тяжелыми заболеваниями необходимо двигаться для скорейшего выздоровления.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — передает слова Мясникова РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала «Россия 1».

Пациентам, прикованным к постели болезнью, врач рекомендует уделять внимание специальным упражнениями, которые можно выполнять лежа. Если пациент способен встать, то следует ходить каждый день, увеличивая расстояние постепенно, утверждает специалист.

Также Мясников напомнил, что существует специальная шкала, измеряющая активность больного. Заполняя анкету с вопросами, пациент отмечает свое состояние, в результате чего врач может сделать прогнозы о выздоровлении на ближайшее будущее.