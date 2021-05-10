Наука и медицина
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Наука и медицина
Русская планета
Наука и медицина

«Он уже не встанет»: Мясников раскрыл страшную ошибку тяжелобольных пациентов

Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 18:40
2 мин
Елизавета Ивлева
10 мая, 2021 18:40
2 мин
фото: Ondrej Hajek/CTK
фото: Ondrej Hajek/CTK

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прекращение физической активности у тяжелобольных во время нахождения в медицинском учреждении является серьезной ошибкой.

По мнению медика, людям с тяжелыми заболеваниями необходимо двигаться для скорейшего выздоровления.

«Если тяжелый больной, пожилой больной, онкологический больной слег — он уже не встанет. Ему надо ходить!» — передает слова Мясникова РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала «Россия 1».

Пациентам, прикованным к постели болезнью, врач рекомендует уделять внимание специальным упражнениями, которые можно выполнять лежа. Если пациент способен встать, то следует ходить каждый день, увеличивая расстояние постепенно, утверждает специалист.

Также Мясников напомнил, что существует специальная шкала, измеряющая активность больного. Заполняя анкету с вопросами, пациент отмечает свое состояние, в результате чего врач может сделать прогнозы о выздоровлении на ближайшее будущее.

Поделиться
ТЕГИ
Здоровье
Врач
Александр Мясников
Физическая активность
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!