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Наука и медицина
Ограничения по COVID снимут для пожилых жителей Подмосковья
25 февраля, 2022 20:20
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фото: pixabay
Губернатор Подмосковья рассказал, что ограничения по коронавирусу будут отменены в Подмосковье для граждан в возрасте больше 60 лет.
Порядок ранее установленных правил на посещение мероприятий во время коронавирусной инфекции изменился. На открытом воздухе может быть до 1 тысячи человек, а в помещении количество людей составляет 100 человек.
Отмечается, что постановление начнёт действовать с 28 февраля, передают РИА Новости.
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