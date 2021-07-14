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Наука и медицина
Один стакан в день: назван продукт для укрепления иммунитета
14 июля, 2021 11:03
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фото: pixabay
Диетолог Елена Соломатина рассказала о широкодоступном кисломолочном продукте, помогающем укрепить иммунитет и улучшить работу пищеварения. Речь идет о кефире, передает радио Sputnik.
Как объяснила эксперт, иммунитет человека на 70% располагается в кишечнике. Кефир, содержащий в своем составе полезные бактерии, помогает избавиться от патогенной флоры.
Соломатина порекомендовала употреблять кефир на регулярной основе. Достаточно одного стакана в день для укрепления и защиты организма.
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