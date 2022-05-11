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Наука и медицина
Очередной эксперимент подтвердил теорию долголетия
11 мая, 2022 11:17
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фото: pixabay
Исследователи из НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ и сотрудники Воронежского госуниверситета вновь проверили гипотезу долголетия.
Для эксперимента применяли две группы старых крыс: первой урезали питание, второй питание оставили без изменений. Спустя два месяца ученые проверили количество «поломок» в митохондриях.
Результат показал, что благодаря небольшому ограничению в питании негативные процессы старения замедляются. Происходит очищение клеток от накопленных поврежденных компонентов, что улучшает состояние организма.
Однако нужно ли выводы напрямую переносить на человека пока не доказано, но врачи рекомендуют не переедать, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование.
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