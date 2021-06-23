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Наука и медицина
Обнаружено характерное только для мужчин последствие COVID-19
23 июня, 2021 14:49
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фото:pixabay
Исследователи Техасского университета обнаружили, что коронавирус может поражать семенники мужчины, передают РИА Новости.
В ходе изучения COVID-19 у хомяков ученые выявили наличие вируса в семенниках всех инфицированных особей. Однако его количество постепенно уменьшалось, соответственно, ученые допускают, что это будет характерно для мужчин при легкой и средней форме коронавирусной инфекции.
Также в отчетах специалистов отмечаются ситуации, когда мужчины, заразившиеся коронавирусом, жаловались на боли в паховой области. Кроме того, уровень тестостерона снижался.
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