Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Обмануть организм: врач рассказала о вреде подсластителей
5 мая, 2022 11:39
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Обмануть организм заменой настоящего сахара на искусственный подсластитель невозможно. Более того, это может быть чревато развитием диабета второго типа, рассказала биолог Ирина Мальцева.
Дело в том, что находящиеся внутри организма рецепторы не обладают способностью определения типа сахара. Она дают реакцию на подсластитель, как на глюкозу. При этом мозг дает указание, чтобы поджелудочная железа уменьшила уровень глюкозы и выработала инсулин.
Специалист отметила, что при употреблении подсластителей вырабатывается много инсулина, что может развить инсулинорезистентность (невосприимчивость к инсулину). Однако это может привести к диабету второго типа, передает радио Sputnik.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости