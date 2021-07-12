О причинах и методах лечения мочекаменной болезни рассказал уролог
Камни в почках могут быть связаны с генетической предрасположенностью, неправильным питанием, качеством питьевой воды или со стрессом. О лечении данного недуга рассказал радио Sputnik онколог-уролог, хирург Ярослав Потапов.
Как отметил специалист, самостоятельно обнаружить мочекаменную болезнь на ранней стадии невозможно без УЗИ почек. Признаками могут быть кровь при мочеиспускании и резкие боли.
Если при обследовании у пациента обнаружена мочекаменная болезнь, врач может назначить препараты, помогающие растворить камни, или применить хирургическое вмешательство. При наличии неподвижных мелких камней в почках можно обойтись наблюдением.
Уролог добавил, что пациентам с таким диагнозом нужно пить от 2,5 литров воды в день при нормальной температуре воздуха и 5 литров в жаркую дни. Кроме того, можно использовать урологические сборы на основе трав, заниматься лечебной физкультурой и делать бальнеологические процедуры.