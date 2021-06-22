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Наука и медицина
О чем следует знать перед полетом на самолете: врач рассказал о развитии болезни
22 июня, 2021 13:10
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фото: pixabay
Путешествие на самолете может обернуться развитием опасной болезни – аэроотитом, предупредил кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, сообщает «Российская газета».
Дело в том, что, если человек летит на самолете с насморком, может воспалиться слуховая труба. Это провоцирует и воспаление среднего уха, отметил врач.
Зайцев рассказал, что симптомами аэроотита будут заложенность уха, боль, снижение слуха и звон в ушах.
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