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Наука и медицина
Нутрициолог назвала источники витамина D
25 февраля, 2022 12:58
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фото: pixabay
Витамин D способен предотвращать размягчение костной ткани, уменьшать риски развития рака и остеопороза, поддерживать иммунную и нервную системы, регулировать уровень инсулина. О продуктах, являющихся источником витамина, рассказала врач Елена Воскресенская
Прежде всего, для восполнения витамина D в организме следует добавлять в рацион питания блюда из дикого лосося, селёдки, кеты, горбуши, палтуса, печени трески и другой жирной рыбы. Кроме того, лесные грибы, напитавшиеся солнцем и собранные в лесу, станут хорошим источником данного витамина.
Среди других продуктов специалист отметила говяжью и свиную печень, яйца, сливочное масло, творог, козье молоко и сыр, передают «Известия».
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